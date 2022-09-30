Список программ для RuStore расширили, теперь там не только Госуслуги

В списке оказались приложения операторов связи, банков, онлайн-кинотеатров, бюджетные приложения и другие, сообщается в официальном Телеграм-канале Минцифры.

В списке программы из перечня, обязательного к предустановке отечественного ПО, приложения из перечня отечественного ПО и ПО государств-членов ЕАЭС, новостные приложения, музыкальные сервисы, приложения операторов связи, финансовых организаций, аккредитованных ИТ-компаний и другие.

Впервые Минцифры утвердило перечень сервисов для RuStore в августе 2022, тогда там были только сервисы Госуслуг.