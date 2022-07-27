Сервисы госуслуг попадут в магазин RuStore. Это предложение Минцифры

Об этом говорится в проекте приказа ведомства.

Если приказ будет принят, он вступит в силу с 1 сентября.

Также Минцифры перечислило основные принципы работы площадки RuStore на мобильных телефонах. В приказе отмечается, что все владельцы приложений должны размещать только открытую и достоверную информацию.

Владелец обязан указать сведения о себе, наименование программы, организационно-правовую форму, адрес и электронную почту.

RuStore был разработан VK совместно с Минцифры. В конце мая пользователи устройств на платформе Android смогли протестировать бета-версию магазина приложений. В перечне доступных к скачиванию приложений через российский магазин есть VK, «Яндекс», «Сбер».

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