Сервисы госуслуг попадут в магазин RuStore. Это предложение Минцифры

Об этом говорится в проекте приказа ведомства.
Если приказ будет принят, он вступит в силу с 1 сентября.
Также Минцифры перечислило основные принципы работы площадки RuStore на мобильных телефонах. В приказе отмечается, что все владельцы приложений должны размещать только открытую и достоверную информацию.
Владелец обязан указать сведения о себе, наименование программы, организационно-правовую форму, адрес и электронную почту.
RuStore был разработан VK совместно с Минцифры. В конце мая пользователи устройств на платформе Android смогли протестировать бета-версию магазина приложений. В перечне доступных к скачиванию приложений через российский магазин есть VK, «Яндекс», «Сбер».
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