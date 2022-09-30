В декларации по НДС за 3 квартал надо указывать новые коды необлагаемых операций

Разъяснение дано в письме от 28.09.2022 № СД-4-3/12845@.
Речь идет о таких операциях из пп. 26.1 п.2 ст. 149 НК РФ:
- передача исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, ноу-хау;
- передача прав на использование этих РИД на основании договора коммерческой концессии.
Кроме того, с 14.07.2022 операторы информационных систем по цифровым активам стали налоговыми агентами в случае, когда иностранная компания реализует услуги в счет выкупа выпущенных ими цифровых прав, включающих одновременно ЦФА и утилитарные цифровые права (п. 5.2 ст. 161 НК РФ).
Также с 1 октября налоговыми агентами стали российские компании при покупке электронных услуг иностранных компаний (п. 10.1 ст. 174.2 НК РФ).
Налоговые агенты указывают коды операций в разделе 2 декларации по НДС.
Новые коды для раздела 2 и 7 будут такие:
- 1011217 — операции из пп. 26.2 п. 2 ст. 149 НК РФ;
- 1011719 — операции из п. 5.2 ст. 161 НК РФ;
- 1011720 — операции из п. 10.1 ст. 174.2 НК РФ.