В декларации по НДС за 3 квартал надо указывать новые коды необлагаемых операций

Разъяснение дано в письме от 28.09.2022 № СД-4-3/12845@.

Речь идет о таких операциях из пп. 26.1 п.2 ст. 149 НК РФ:

передача исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем , ноу-хау ;

, ; передача прав на использование этих РИД на основании договора коммерческой концессии.

Кроме того, с 14.07.2022 операторы информационных систем по цифровым активам стали налоговыми агентами в случае, когда иностранная компания реализует услуги в счет выкупа выпущенных ими цифровых прав, включающих одновременно ЦФА и утилитарные цифровые права (п. 5.2 ст. 161 НК РФ).

Также с 1 октября налоговыми агентами стали российские компании при покупке электронных услуг иностранных компаний (п. 10.1 ст. 174.2 НК РФ).

Налоговые агенты указывают коды операций в разделе 2 декларации по НДС.

Новые коды для раздела 2 и 7 будут такие: