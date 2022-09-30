Готов перечень услуг операторов систем по выпуску ЦФА, которые не облагаются НДС

На федеральном портале опубликован проект.
- требования денег;
- участие в капитале непубличных акционерных обществ;
- права по ценным бумагам и передаче права их требования.
В реестре инфосистем, работающих с ЦФА, сейчас три организации, включая Сбербанк.
В безНДСном перечне пять услуг:
- услуги, оказываемые операторами инвестиционных платформ по присвоению рейтинга лицу, привлекающему инвестиции (если привлечение инвестиций идет путем приобретения ЦФА);
- услуги, оказываемые операторами информационных систем, в которой идет выпуск ЦФА, оператора обмена ЦФА и оператора инвестиционной платформы по признанию лица квалифицированным инвестором для сделок с ЦФА;
- услуги, связанные с предоставлением информации, отчетов, справок и выписок оператором информационной системы;
- услуги по расчетам без использования номинальных счетов, связанных с выпуском ЦФА;
- услуги по предоставлению пользователям технических средств для удаленного доступа к информационным системам и инвестиционным платформам, в которых идет выпуск ЦФА.
Кстати, ФНС утвердила код для раздела 7 декларации по НДС для операций с ЦФА.