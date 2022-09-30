НДС

Готов перечень услуг операторов систем по выпуску ЦФА, которые не облагаются НДС

С 14 июля 2022 года вступили в силу поправки в НК с льготой по НДС для цифровых финансовых активов. Но перечня услуг, которые освобождены от НДС, пока не было. Скоро он будет.

Версия для печати

На федеральном портале опубликован проект.

Цифровые финансовые активы (не путайте с цифровой валютой) — это цифровые права, включающие:
  • требования денег;
  • участие в капитале непубличных акционерных обществ;
  • права по ценным бумагам и передаче права их требования.

В реестре инфосистем, работающих с ЦФА, сейчас три организации, включая Сбербанк.

В безНДСном перечне пять услуг:

  • услуги, оказываемые операторами инвестиционных платформ по присвоению рейтинга лицу, привлекающему инвестиции (если привлечение инвестиций идет путем приобретения ЦФА);
  • услуги, оказываемые операторами информационных систем, в которой идет выпуск ЦФА, оператора обмена ЦФА и оператора инвестиционной платформы по признанию лица квалифицированным инвестором для сделок с ЦФА;
  • услуги, связанные с предоставлением информации, отчетов, справок и выписок оператором информационной системы;
  • услуги по расчетам без использования номинальных счетов, связанных с выпуском ЦФА;
  • услуги по предоставлению пользователям технических средств для удаленного доступа к информационным системам и инвестиционным платформам, в которых идет выпуск ЦФА.

Кстати, ФНС утвердила код для раздела 7 декларации по НДС для операций с ЦФА.

Хотите бесплатный курс повышения квалификации? Три простых шага, чтобы получить его

1. Оформляете годовую подписку «Клерк.Премиум» со скидкой 20%.
2. Открываете доступ к 50+ онлайн-курсам, 400+ вебинарам и безлимитным консультациям экспертов.
3. Получаете курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете» за 0 рублей.

Подписка «Клерк.Премиум» со скидкой 20% стоит 19 840 на год. Оформите подписку — оставьте заявку ниже. Мы ответим на любые вопросы.

Повышение квалификации

Обзоры для бухгалтера

Говорит «Трибуна»: мобилизация ИП, женщин нужно беречь от ФНС, сколько стоит квартира в Сочи, куда поехать без визы, как экономить на НДС

В «Клерке» можно не только читать чужие тексты, но и создавать свои — в «Трибуне». Это сервис персональных блогов. Редакция подготовила обзор самых интересных постов блогеров «Трибуны» за эту неделю. Не забыли про наш приз? ;) Скоро уже вручение.

Говорит «Трибуна»: мобилизация ИП, женщин нужно беречь от ФНС, сколько стоит квартира в Сочи, куда поехать без визы, как экономить на НДС
Мобилизация

Сколько государство потратит на вашу мобилизацию

И я продолжаю серию статей о новых законах про мобилизацию. И сегодня я буду говорить о деньгах, льготах и прочем. Можно сказать, что наше государство, выплачивая все эти суммы, искренне заботится о том, чтобы мобилизованные чувствовали себя в безопасности, чтобы знали, что об их семье позаботятся.

Мероприятия

Разместить
Взносы в ФСС

Срок подачи заявления в ФСС на санаторные путевки для сотрудников продлят до 15 ноября

Ежегодно до 1 августа работодатели могут подать в ФСС заявление на финансирование предупредительных мер за счет взносов на страхование от производственного травматизма. В этом году это срок продлят до 15 ноября, но только для одной меры.

Бухгалтеры

Выбирайте мерч от «Клерка». Голосуйте за принт, цвет и фасон

Хочется поскорее примерить обновки от «Клерка»? Поучаствуйте в опросе, выбирайте, что больше по душе. А, главное, зацените надписи ;) Чем быстрее проголосуете, тем скорее запустим в продажу новинки.

Выбирайте мерч от «Клерка». Голосуйте за принт, цвет и фасон
Читать еще