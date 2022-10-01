1 октября ввели новые правила ОСАГО

1. Теперь страховые компании могут узнавать об изменении номера машины из автоматизированной системы без участия автомобилиста.

Это упростит владельцам жизнь, поскольку оформлять полис ОСАГО нужно до регистрации автомобиля в ГИБДД, когда транспорту присваивают новый регистрационный знак.

Прежде при смене номера владелец в течение трех дней должен был сам сообщить его страховой.

2. Владелец полиса ОСАГО при продаже своего автомобиля обязан письменно уведомить об этом страховую компанию.

Люди и раньше уведомляли страховую, но для того, чтобы вернуть часть денег за оставшийся срок страховки, а не по обязательному требованию.

3. Участники ДТП больше не обязаны записывать фамилии и адреса очевидцев.

Указывать их в извещении о дорожно-транспортном происшествии с 1 октября тоже больше не потребуется.

4. Страховщики обязаны ознакомить потерпевшего в ДТП с результатами независимой технической экспертизы или оценки автомобиля без подачи им заявления.

Раньше сведения давали только после заявления.

Кстати, с 1 октября вы также можете ограничивать операции в онлайн-банке, чтобы защититься от мошенников.