ОСАГО

1 октября ввели новые правила ОСАГО

C октября заработали четыре новых правила по ОСАГО. Они касаются некоторых прав и обязанностей автовладельцев и потерпевших в ДТП. Изменения предусмотрены Указанием Банка России от 24 декабря 2021 г. № 6038-У.

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1. Теперь страховые компании могут узнавать об изменении номера машины из автоматизированной системы без участия автомобилиста.

Это упростит владельцам жизнь, поскольку оформлять полис ОСАГО нужно до регистрации автомобиля в ГИБДД, когда транспорту присваивают новый регистрационный знак.

Прежде при смене номера владелец в течение трех дней должен был сам сообщить его страховой.

2. Владелец полиса ОСАГО при продаже своего автомобиля обязан письменно уведомить об этом страховую компанию.

Люди и раньше уведомляли страховую, но для того, чтобы вернуть часть денег за оставшийся срок страховки, а не по обязательному требованию.

3. Участники ДТП больше не обязаны записывать фамилии и адреса очевидцев.

Указывать их в извещении о дорожно-транспортном происшествии с 1 октября тоже больше не потребуется.

4. Страховщики обязаны ознакомить потерпевшего в ДТП с результатами независимой технической экспертизы или оценки автомобиля без подачи им заявления.

Раньше сведения давали только после заявления.

Кстати, с 1 октября вы также можете ограничивать операции в онлайн-банке, чтобы защититься от мошенников.

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