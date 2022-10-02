Политика

Компаниям из ЕС, Британии, Норвегии и Украины теперь запрещено перевозить грузы по России. Мясо, алкоголь и сигареты возить продолжат

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете компаниям из стран, которые ввели транспортные санкции против России, перевозить свои грузы по территории РФ.

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Постановление от 30.09.2022 № 1728 вступит в силу 10 октября.

Под запрет попали грузоперевозчики из всех стран Европейского союза, Великобритании и Северной Ирландии, Норвегии, а также Украины.

Постановление также включает широкий список товаров, на перевозки которых запрет не действует.

Возить разрешено:

  • мясо и мясные субпродукты;
  • рыба, молочная продукция, яйца птиц;
  • какао и продукты из него;
  • живые деревья;
  • алкогольные из безалкогольные напитки;
  • табак;
  • фармацевтическая продукция;
  • удобрения минеральные или химические, калийные;
  • косметические или туалетные средства;
  • контрацептивы;
  • бумага и картон;
  • керамические изделия;
  • каналы и трубопроводы;
  • ядерные реакторы;
  • электрические машины и оборудование;
  • часы всех видов и их части;
  • средства наземного транспорта, кроме железнодорожного.

Запрет на перевозки ввели до 31 декабря.

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