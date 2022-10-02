Компаниям из ЕС, Британии, Норвегии и Украины теперь запрещено перевозить грузы по России. Мясо, алкоголь и сигареты возить продолжат

Постановление от 30.09.2022 № 1728 вступит в силу 10 октября.
Под запрет попали грузоперевозчики из всех стран Европейского союза, Великобритании и Северной Ирландии, Норвегии, а также Украины.
Постановление также включает широкий список товаров, на перевозки которых запрет не действует.
Возить разрешено:
- мясо и мясные субпродукты;
- рыба, молочная продукция, яйца птиц;
- какао и продукты из него;
- живые деревья;
- алкогольные из безалкогольные напитки;
- табак;
- фармацевтическая продукция;
- удобрения минеральные или химические, калийные;
- косметические или туалетные средства;
- контрацептивы;
- бумага и картон;
- керамические изделия;
- каналы и трубопроводы;
- ядерные реакторы;
- электрические машины и оборудование;
- часы всех видов и их части;
- средства наземного транспорта, кроме железнодорожного.
Запрет на перевозки ввели до 31 декабря.