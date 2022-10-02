Компаниям из ЕС, Британии, Норвегии и Украины теперь запрещено перевозить грузы по России. Мясо, алкоголь и сигареты возить продолжат

Постановление от 30.09.2022 № 1728 вступит в силу 10 октября.

Под запрет попали грузоперевозчики из всех стран Европейского союза, Великобритании и Северной Ирландии, Норвегии, а также Украины.

Постановление также включает широкий список товаров, на перевозки которых запрет не действует.

Возить разрешено: мясо и мясные субпродукты;

рыба, молочная продукция, яйца птиц;

какао и продукты из него;

живые деревья;

алкогольные из безалкогольные напитки;

табак;

фармацевтическая продукция;

удобрения минеральные или химические, калийные;

косметические или туалетные средства;

контрацептивы;

бумага и картон;

керамические изделия;

каналы и трубопроводы;

ядерные реакторы;

электрические машины и оборудование;

часы всех видов и их части;

средства наземного транспорта, кроме железнодорожного.

Запрет на перевозки ввели до 31 декабря.