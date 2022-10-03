Отчетность в ПФР

Суд отменил штраф за сдачу формы СЗВ-ТД в бумажном виде вместо электронного

Если компания по объективным причинам не может сдать отчет в ПФР в электронном виде, то можно сдать и на бумаге. Штрафа за это быть не должно. Так решил суд.

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ПФР требовал от московской строительной компании штраф в размере 69 тыс. руб.

Дело в том, что компания сдала СЗВ-ТД на 69 человек в бумажном виде (по почте). А должна была отправить электронно.

Но фирма недавно поменяла юрадрес и никак не успевала своевременно заключить соглашение для ЭДО с ПФР. Поэтому решили сдать отчет почтой.

Арбитражный суд Москвы отменил штраф. ПФР пытался оспорить решение. Но оно устояло как в апелляционной инстанции, так и в кассации.

АС Московского округа в постановлении от 15.09.2022 отказал Пенсионному фонду и встал на сторону компании (дело № А40-254927/2021).

Суды исходили из того, что СЗВ-ТД сданы в установленные законом сроки, в полном объеме и содержат корректные данные.

А формальный подход к вопросу привлечения работодателей к ответственности и наложения на них штрафа является недопустимым.

Кстати, это уже не первое подобное решение.

Ранее суды вставали на сторону организаций, которые из-за смены руководителя не успевали оформить ЭЦП и сдавали сведения на бумаге.

Например, в деле № А59-5449/2020 ПФР оштрафовал таможню, в деле А46-18628/2021 штраф получило региональное министерство. Во всех этих случаях суды штраф отменили.

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