Уже можно установить запрет на онлайн-операции или ограничить сумму перевода. Банки обязали подтверждать телефон и электронную почту

Запрет можно установить как на конкретную услугу, так и на все операции.

Сделать это можно бесплатно и неограниченное количество раз.

Если понадобится изменить лимиты, сделать это можно так же самостоятельно.

Если вы являетесь клиентом нескольких банков, то обратиться нужно в каждый банк.

В Газпромбанке установить лимиты или запреты можно, только придя в офис банка, сообщает «Интерфакс».

Клиенты Промсвязьбанка тоже должны посетить офис банка и написать заявление.

В ВТБ сообщили, что большинство операций можно совершить с помощью мобильного приложения.

С 1 октября банки обязаны подтверждать электронную почту и телефон для защиты клиентов.

Даже если злоумышленники получили ваши коды и пароли для доступа в интернет-банк, зайти с нового устройства у них не получится.

Каждый такой вход будет проверяться банком через электронную почту и телефон.

Недавно мошенники стали предлагать людям подработку и воровать данные банковских карт.