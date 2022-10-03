Уже можно установить запрет на онлайн-операции или ограничить сумму перевода. Банки обязали подтверждать телефон и электронную почту

Запрет можно установить как на конкретную услугу, так и на все операции.
Сделать это можно бесплатно и неограниченное количество раз.
Если понадобится изменить лимиты, сделать это можно так же самостоятельно.
Если вы являетесь клиентом нескольких банков, то обратиться нужно в каждый банк.
В Газпромбанке установить лимиты или запреты можно, только придя в офис банка, сообщает «Интерфакс».
Клиенты Промсвязьбанка тоже должны посетить офис банка и написать заявление.
В ВТБ сообщили, что большинство операций можно совершить с помощью мобильного приложения.
С 1 октября банки обязаны подтверждать электронную почту и телефон для защиты клиентов.
Даже если злоумышленники получили ваши коды и пароли для доступа в интернет-банк, зайти с нового устройства у них не получится.
Каждый такой вход будет проверяться банком через электронную почту и телефон.
Недавно мошенники стали предлагать людям подработку и воровать данные банковских карт.