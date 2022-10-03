🍝 Если ваш коллега в обед на рабочем месте ест салат с чесноком, жалуйтесь в Роспотребназор

В такой ситуации разбирался Роструд.

Коллеги возмущены, что в организации есть столовая, но одна сотрудница принципиально питается домашней едой, пользуется холодильником, микроволновкой и кипятильником.

Роструд посоветовал в этой ситуации обратиться в Роспотребнадзор, чтобы там проверили санитарное состояние рабочих мест и помещения для приема пищи.

Кстати, ранее Роструд пояснял, что работодатель не имеет права заставлять вас есть еду в производственной столовой.

Нельзя ограничивать работника в продуктах, которые последний употребляет во время перерыва для питания и отдыха.