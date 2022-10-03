Фиксированные взносы ИП

🔥 Мобилизованным ИП не будут начислять фиксированные взносы

Мобилизация – это военная служба, и в этот период предприниматели не должны платить фиксированные взносы.

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Такое разъяснение дает ФНС в письме от 28.09.2022 № АБ-4-19/12835@.

Период мобилизации приравнивается к периоду прохождения воинской службы.

За время, когда предпринимательская или иная профессиональная деятельность (адвокаты, нотариусы, оценщики и т.д.) не велась, фиксированные страховые взносы платить не надо, сообщает ФНС.

По п. 7 ст. 430 НК не надо платить взносы за период военной службы по призыву.

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 12 закона № 400-ФЗ о пенсиях этот период идет в страховой стаж для пенсии. За него начисляют 1,8 пенсионных балла в год.

Между тем в Госдуму внесен законопроект с поправками в статью 430 НК РФ, освобождающими мобилизованных от фиксированных взносов.

Авторы проекта утверждают, что сейчас оснований для освобождения нет. Освобождение от взносов по п. 7 ст. 430 НК идет только для службы по призыву. Туда надо вписать мобилизацию, чтобы по ней тоже было освобождение.

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