Мораторий на валютные проверки хотят продлить на 2023 год

Об этом в интервью RTVI заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.
По его словам, когда на страну наложены такие санкции, прежний подход к валютному регулированию просто невозможен.
Ранее ФНС поясняла, что мораторий не распространяется на:
- нарушения, связанные с исполнением нормативки, принятой с 28.02.2022 по специальным экономическим мерам из-за санкций;
- нарушения, связанные с куплей-продажей валюты, минуя уполномоченные банки;
- нарушения, связанные с валютными расчетами между резидентами без использования счетов в уполномоченных банках в наличной форме.