Валютные операции

Мораторий на валютные проверки хотят продлить на 2023 год

До конца 2022 года действует мораторий на проверки по нарушениям валютного законодательства. Эту поблажку планируют продлить и на 2023 год.

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Об этом в интервью RTVI заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

По его словам, когда на страну наложены такие санкции, прежний подход к валютному регулированию просто невозможен.

Ранее ФНС поясняла, что мораторий не распространяется на:

  • нарушения, связанные с исполнением нормативки, принятой с 28.02.2022 по специальным экономическим мерам из-за санкций;
  • нарушения, связанные с куплей-продажей валюты, минуя уполномоченные банки;
  • нарушения, связанные с валютными расчетами между резидентами без использования счетов в уполномоченных банках в наличной форме.

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