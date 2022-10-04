В мобильном приложении Тинькофф теперь можно выдать чек и уплатить налоги самозанятым

Теперь в приложении «Тинькофф» можно принимать платежи как самозанятый, сразу выставлять чек и платить налоги.

Не обязательно открывать для этого новую карту, налог будет считаться только с тех операций, которые выбрал самозанятый.

Квитанции от ФНС тоже можно оплатить в приложении.

Если доход превысит 2,4 млн руб. в год или у вас появятся наемные работники, прямо в приложении можно сменить статус самозанятого на статус ИП.

Чтобы зарегистрироваться как самозанятый, нужна дебетовая карта «Тинькофф» и мобильное приложение банка.

Можно быть самозанятым в нескольких банках.

При этом платить налог можно только через один банк, а заявлять о доходе – через разные. Тинькофф отправит налоговой информацию только о пополнениях на наш счет, которые вы укажете как доход.