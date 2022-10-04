Бизнес на АУСН может работать только через уполномоченный банк. Их всего семь

ФНС сообщает, что таких банков сейчас 7:
- Модульбанк;
- Сбербанк;
- Альфа-банк;
- Филиал «Точка» Банка «Открытие»;
- Промсвязьбанк;
- Тинькофф банк;
- ВТБ.
С помощью их программных продуктов:
- предприниматели могут подать уведомление о переходе на АУСН;
- банки передают в ИФНС данные об операциях по счетам, на основании которых рассчитывается налог;
- банки исчисляют НДФЛ при выплате доходов сотрудникам, передают сведения о них и сумме налога в ИФНС;
- по поручению налогоплательщика банки получают данные для уплаты налога в бюджет.
Кстати, налоговики выпустили методичку о том, как банки должны идентифицировать доходы и расходы бизнеса.
В частности, каждой операции банк будет присваивать признак:
- приход;
- возврат прихода;
- расход;
- возврат расхода;
- не налоговая база.
При оформлении платежек и счетов контрагентам бизнес может указывать специальные коды, чтобы банк знал, входит это в базу по налогу или нет.
Коды такие:
- Б — включать в базу;
- Н — не включать в базу;
- В — возврат прихода или расхода.