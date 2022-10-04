АУСН

Бизнес на АУСН может работать только через уполномоченный банк. Их всего семь

С 1 июля 2022 года перейти на АУСН может новый бизнес из Москвы, Московской и Калужской областей и Республики Татарстан. Важное условие – расчетный счет в уполномоченном банке.

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ФНС сообщает, что таких банков сейчас 7:

  • Модульбанк;
  • Сбербанк;
  • Альфа-банк;
  • Филиал «Точка» Банка «Открытие»;
  • Промсвязьбанк;
  • Тинькофф банк;
  • ВТБ.

С помощью их программных продуктов:

  • предприниматели могут подать уведомление о переходе на АУСН;
  • банки передают в ИФНС данные об операциях по счетам, на основании которых рассчитывается налог;
  • банки исчисляют НДФЛ при выплате доходов сотрудникам, передают сведения о них и сумме налога в ИФНС;
  • по поручению налогоплательщика банки получают данные для уплаты налога в бюджет.

Кстати, налоговики выпустили методичку о том, как банки должны идентифицировать доходы и расходы бизнеса.

В частности, каждой операции банк будет присваивать признак:

  • приход;
  • возврат прихода;
  • расход;
  • возврат расхода;
  • не налоговая база.

При оформлении платежек и счетов контрагентам бизнес может указывать специальные коды, чтобы банк знал, входит это в базу по налогу или нет.

Коды такие:

  • Б — включать в базу;
  • Н — не включать в базу;
  • В — возврат прихода или расхода.

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