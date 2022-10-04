Выплаты мобилизованным не будут учитывать для права на детские пособия

В Госдуму внесен законопроект с поправками в порядок расчета среднедушевого дохода семьи для выплаты пособия.
По этому проекту не будут учитывать денежное содержание мобилизованного гражданина при расчете дохода семьи с целью признания их малоимущими и выплаты пособий.
Сейчас пособия назначают по старому доходу. Расчетный период для разных пособий — разный. Смотрите его в нашей таблице.
Но депутаты думают о будущем, когда семья подаст на пособие и в расчетном периоде будут выплаты мобилизованным.