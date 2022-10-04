Мобилизация

Военкоматы получат конкретные разъяснения, у каких людей отсрочка

Министр обороны поручил в кратчайшие сроки довести до военкоматов и призывных комиссий всю исчерпывающую информацию по отсрочкам от ЧМ.

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Сергей Шойгу поручил довести до сведения военкоматов все необходимые разъяснения об отсрочках, сообщается на официальном сайте Минобороны.

Разъяснения, которые подготовил Генштаб, касаются:

  1. Студентов очной и очно-заочной формы, которые получают высшее или средне-специальное образование впервые;
  2. Граждан, которые работают:
  • В организациях оборонно-промышленного-комплекса;
  • В аккредитованных IT-организациях;
  • В организациях связи;
  • В СМИ;
  • В банковских организациях.

Ранее Президент потребовал исправить все ошибки, допущенные во время мобилизации. 

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Что делать, если прислали повестку

Повестка из военкомата — настоящее событие в жизни каждого мужчины. Для тех, кто видит себя на военном поприще с детства, это повод для искренней радости. Можно собирать вещи и готовиться к отбытию в военную часть. Но для мужчин, которые имеют совсем другие планы на жизнь, повестка становится тревожным сигналом. Они мгновенно начинают искать любые способы не попасть на срочную службу.

Что делать, если прислали повестку
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