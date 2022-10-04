Военкоматы получат конкретные разъяснения, у каких людей отсрочка

Сергей Шойгу поручил довести до сведения военкоматов все необходимые разъяснения об отсрочках, сообщается на официальном сайте Минобороны.
Разъяснения, которые подготовил Генштаб, касаются:
- Студентов очной и очно-заочной формы, которые получают высшее или средне-специальное образование впервые;
- Граждан, которые работают:
- В организациях оборонно-промышленного-комплекса;
- В аккредитованных IT-организациях;
- В организациях связи;
- В СМИ;
- В банковских организациях.
Ранее Президент потребовал исправить все ошибки, допущенные во время мобилизации.