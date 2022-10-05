Испытательный срок при коротких трудовых договорах не может превышать 2 недели

При этом не устанавливают испытание для:
- лиц, избранных по конкурсу на замещение должности;
- беременных женщин и женщин с детьми до 1,5 лет;
- несовершеннолетних;
- выпускников;
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до 2 месяцев;
Если же заключен срочный трудовой договор (от 2 до 6 месяцев), то испытательный срок — не более 2 недель.
Об этом сообщает Роструд в письме от 20.09.2022 № 77/7-30528-22-ОБ/10-33485-ОБ/1396, отвечая на вопрос об испытательном сроке при срочном договоре на время отсутствия основного работника.