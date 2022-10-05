Трудовое право

Испытательный срок при коротких трудовых договорах не может превышать 2 недели

Испытательный срок в общем случае – не более 3 месяцев, для руководителей и главбухов – не более 6 месяцев.

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При этом не устанавливают испытание для:

  • лиц, избранных по конкурсу на замещение должности;
  • беременных женщин и женщин с детьми до 1,5 лет;
  • несовершеннолетних;
  • выпускников;
  • лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
  • лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя;
  • лиц, заключающих трудовой договор на срок до 2 месяцев;

Если же заключен срочный трудовой договор (от 2 до 6 месяцев), то испытательный срок — не более 2 недель.

Об этом сообщает Роструд в письме от 20.09.2022 № 77/7-30528-22-ОБ/10-33485-ОБ/1396, отвечая на вопрос об испытательном сроке при срочном договоре на время отсутствия основного работника.

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