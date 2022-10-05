Изменят формат электронной доверенности для сдачи отчетов по ТКС

Проект опубликован на федеральном портале.

Дело в том, что недавно внесли поправки в закон об электронной подписи. При подписании электронных документов ввели возможность применения доверенностей с правом передоверия.

Из-за этого меняют формат.

При направлении доверенности, выданной в рамках передоверия, к ней должна быть приложена доверенность, на основании которой сделано передоверие.

Кроме того, направлять в ИФНС отчеты по ТКС представителю по доверенности можно без приложения информационного сообщения о представительстве.

В этом случае в XML-формате документа в поле «Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя (НаимДок)» необходимо вместо номера и даты доверенности поставить 36-значный GUID доверенности, указанный в поле «Единый регистрационный номер доверенности».