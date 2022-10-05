Условия госконтрактов можно будет менять из-за мобилизации

Проект с такой нормой размещен на федеральном портале.

Что касается контрактов с региональными и местными властями, то по ним тоже рекомендовали изменить условия.

Кроме того, в реестр недобросовестных поставщиков не будут включать исполнителей, которые нарушили условия из-за мобилизации.

В Минфине отметили, что контракт по соглашению сторон можно изменить на основании решения правительства.

При невозможности дальнейшего исполнения контракта он также может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе одной из сторон, пишет «Коммерсантъ».

При этом мобилизация ИП автоматически не означает невозможность исполнения контракта, поскольку контракт могут продолжить исполнять, в том числе, нанятые работники, заявили в Минфине.