Госзакупки

Условия госконтрактов можно будет менять из-за мобилизации

Если при исполнении контракта для федеральных нужд возникли независящие от сторон обстоятельства, из-за которых невозможно его исполнить в связи с мобилизацией, то существенные условия можно поменять.

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Проект с такой нормой размещен на федеральном портале.

Что касается контрактов с региональными и местными властями, то по ним тоже рекомендовали изменить условия.

Кроме того, в реестр недобросовестных поставщиков не будут включать исполнителей, которые нарушили условия из-за мобилизации.

В Минфине отметили, что контракт по соглашению сторон можно изменить на основании решения правительства.

При невозможности дальнейшего исполнения контракта он также может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе одной из сторон, пишет «Коммерсантъ».

При этом мобилизация ИП автоматически не означает невозможность исполнения контракта, поскольку контракт могут продолжить исполнять, в том числе, нанятые работники, заявили в Минфине.

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Госзакупки

Условия госконтрактов можно будет менять из-за мобилизации

Если при исполнении контракта для федеральных нужд возникли независящие от сторон обстоятельства, из-за которых невозможно его исполнить в связи с мобилизацией, то существенные условия можно поменять.

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