Бухгалтер должен выйти на работу в выходной, если надо уволить сотрудника

Роструд заявляет, что в такой ситуации руководитель должен привлечь бухгалтера к работе в его выходной день.
По статье 140 ТК РФ при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику, производится в день его увольнения.
Иногда увольнение работника и выплата ему зарплаты приходится на выходной день. Бухгалтер в этот день не работает. Но придется поработать.
Роструд заявляет, что в такой ситуации руководитель должен привлечь бухгалтера к работе в его выходной день.
По статье 140 ТК РФ при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику, производится в день его увольнения.
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Иногда увольнение работника и выплата ему зарплаты приходится на выходной день. Бухгалтер в этот день не работает. Но придется поработать.
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