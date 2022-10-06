IT-компании

У аккредитованной IT-компании обязательно должен быть свой сайт

Одним из условий получения аккредитации для IT-компании является наличие сайта в Интернете. Причем на кого оформлен этот сайт, не важно, пояснил глава Минцифры Максут Шадаев. Важно, чтобы там была информация об услугах, которые оказывает компания.

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Новый порядок аккредитации утвержден постановлением Правительства от 30.09.2022 № 1729.

В ходе проверок Минцифры будет внимательно изучать сайт компании, предупредил Шадаев в ходе вебинара.

Возможно, проверяющие даже будут слать через сайт какие-то запросы, коммерческие предложения, чтобы убедиться, что компания действительно работает в IT-сфере.

По новому порядку аккредитации на сайте должна быть такая информация:

  • сведения о направлении IT-деятельности (какие услуги оказываются и какие продукты разрабатываются);
  • сведения о продуктах (созданных и используемых), внесенных в реестр российского ПО.

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IT-компании

У аккредитованной IT-компании обязательно должен быть свой сайт

Одним из условий получения аккредитации для IT-компании является наличие сайта в Интернете. Причем на кого оформлен этот сайт, не важно, пояснил глава Минцифры Максут Шадаев. Важно, чтобы там была информация об услугах, которые оказывает компания.

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