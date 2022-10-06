У аккредитованной IT-компании обязательно должен быть свой сайт

Новый порядок аккредитации утвержден постановлением Правительства от 30.09.2022 № 1729.
В ходе проверок Минцифры будет внимательно изучать сайт компании, предупредил Шадаев в ходе вебинара.
Возможно, проверяющие даже будут слать через сайт какие-то запросы, коммерческие предложения, чтобы убедиться, что компания действительно работает в IT-сфере.
По новому порядку аккредитации на сайте должна быть такая информация:
- сведения о направлении IT-деятельности (какие услуги оказываются и какие продукты разрабатываются);
- сведения о продуктах (созданных и используемых), внесенных в реестр российского ПО.