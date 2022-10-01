❗Утвердили новый порядок аккредитации IT-компаний

Новый порядок аккредитации IT-компаний утвержден постановлением Правительства от 30.09.2022 № 1729.
Есть два варианта получения аккредитации. Для каждого из вариантов свои условия.
Вариант 1:
- профильный IT-ОКВЭД заявлен в качестве основного;
- средняя зарплата сотрудников компании не ниже средней по стране или региону;
- профильный доход от IT в общем доходе больше 30%;
- на сайте компании размещена информация о реализуемой организацией деятельности в сфере ИТ;
- компания дала согласие на раскрытие налоговой тайны.
Вариант 2:
- профильный IT-ОКВЭД заявлен в качестве основного;
- доход компании более 1 млн рублей;
- организация должна быть правообладателем ПО, включенного в реестр российского софта, и иметь доход от реализации прав на него;
- на сайте компании размещена информация о реализуемой организацией деятельности в сфере ИТ;
- компания дала согласие на раскрытие налоговой тайны.
Требование по зарплате в варианте № 2 не учитывается.
Есть еще общие условия: не должно быть недоимки по налогам свыше 3 тыс. рублей. Руководитель компании не должен иметь неснятой или непогашенной судимости.
При этом не смогут получить аккредитацию компании с госучастием от 50%, банки, страховые компании.