IT-компании

❗Утвердили новый порядок аккредитации IT-компаний

Чтобы получить аккредитацию и попасть в реестр, кроме профильного кода ОКВЭД, сотрудники IT-компании должны получать зарплату не ниже средней в отрасли, а профильные доходы должны быть более 30%.

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Новый порядок аккредитации IT-компаний утвержден постановлением Правительства от 30.09.2022 № 1729.

Есть два варианта получения аккредитации. Для каждого из вариантов свои условия.

Вариант 1:

  • профильный IT-ОКВЭД заявлен в качестве основного;
  • средняя зарплата сотрудников компании не ниже средней по стране или региону;
  • профильный доход от IT в общем доходе больше 30%;
  • на сайте компании размещена информация о реализуемой организацией деятельности в сфере ИТ;
  • компания дала согласие на раскрытие налоговой тайны.

Вариант 2:

  • профильный IT-ОКВЭД заявлен в качестве основного;
  • доход компании более 1 млн рублей;
  • организация должна быть правообладателем ПО, включенного в реестр российского софта, и иметь доход от реализации прав на него;
  • на сайте компании размещена информация о реализуемой организацией деятельности в сфере ИТ;
  • компания дала согласие на раскрытие налоговой тайны.

Требование по зарплате в варианте № 2 не учитывается.

Есть еще общие условия: не должно быть недоимки по налогам свыше 3 тыс. рублей. Руководитель компании не должен иметь неснятой или непогашенной судимости.

При этом не смогут получить аккредитацию компании с госучастием от 50%, банки, страховые компании.

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