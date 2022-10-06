IT-компании

❗ Получить и сохранить аккредитацию смогут только IT-компании с высокой зарплатой или с ПО из реестра

Одним из условий получения аккредитации является средняя зарплата сотрудников IT-компании выше средней по стране или региону. Для уже аккредитованных компаний это условие проверят в следующем году до 1 июля.

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Глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на вебинаре, сказал, что понимает всю боль и расстройство бизнеса по этому поводу.

Изначально предлагали установить критерий средней зарплаты по отрасли. Но в итоге согласовали среднюю по экономике в целом, что более выгодно для бизнеса.

Причем бизнесу дают право выбора — сравнивать зарплату своих сотрудников со средней по стране или по региону.

Например, если в регионе высокие зарплаты, то можно ориентироваться на зарплату по стране (которая ниже, чем в регионе).

При расчете средней зарплаты в компании не будут учитывать декретниц и работников по договорам ГПХ, сказал Шадаев.

Но режим работы сотрудников неважен.

И смотреть будут на зарплату в целом по компании, а не только по айтишникам.

Так что сложат зарплату программистов, бухгалтера, уборщицы и определят среднюю по фирме, которая должна быть выше средней по стране или региону.

Среднюю по региону и РФ берут по данным Росстата.

Таким образом, у IT-компаний будет стимул повышать зарплату сотрудников, чтобы пользоваться налоговыми льготами, мораторием на проверки и прочими преференциями.

Впрочем, есть вариант получить аккредитацию без учета зарплаты.

Для этого надо, чтобы компания разработала ПО и внесла его в реестр российского ПО.

«Делайте классные проекты, вносите их в реестр, и тогда критерий по зарплате учитываться не будет», — сказал Максут Шадаев.

Новый порядок утвержден постановлением Правительства от 30.09.2022 № 1729.

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IT-компании

У аккредитованной IT-компании обязательно должен быть свой сайт

Одним из условий получения аккредитации для IT-компании является наличие сайта в Интернете. Причем на кого оформлен этот сайт, не важно, пояснил глава Минцифры Максут Шадаев. Важно, чтобы там была информация об услугах, которые оказывает компания.

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