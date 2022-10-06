IT-стартапы могут получить аккредитацию без условия о профильной выручке 30%

Скоро Минцифры утвердит перечень направлений деятельности, которые входят в лимит 30% для аккредитации.

Если компания создана менее 3 лет назад, и ее выручка за все время менее 1 млн рублей, она может подать заявление на аккредитацию без учета условия по доле доходов.

Но к заявлению надо приложить выписку из реестра стартапов.

Впрочем, пока такой реестр есть только в Москве. Поэтому Минцифры будет требовать такую выписку только от московских компаний, уточнил глава ведомства Максут Шадаев.

Однако в ближайшие 1 — 2 месяца такие реестры заведут и в других регионах. Такие рекомендации уже даны.