❗ Прощение кредитного долга пострадавшим в СВО не облагается НДФЛ

Речь идет о п. 46 ст. 217 НК. По этой норме не облагаются НДФЛ доходы в связи с прекращением полностью или частично обязательства по уплате задолженности, доходы в виде матвыгоды, а также иные доходы в денежной и натуральной формах, полученные налогоплательщиками, пострадавшими:

от террористических актов на территории РФ;

от стихийных бедствий;

от других чрезвычайных обстоятельств.

Кроме того, аналогичные доходы членов семей таких граждан тоже не облагаются НДФЛ (в связи с указанными событиями).

Таким образом, доходы в виде списанной задолженности по кредиту, полученные гражданами, пострадавшими в результате проведения СВО на территориях ЛДНР и Украины, и членами их семей, освобождаются от НДФЛ.

Такое разъяснение дано в письме Минфина от 22.09.2022 № 03-04-07/91574.