Запрашивать уведомление на уплату имущественных налогов надо будет по новой форме

Для этого надо оформить заявление о выдаче налогового уведомления.

Форму этого заявления обновят. На федеральном портале опубликован проект ФНС.

Уведомление выдают в срок не позднее 5 дней со дня получения заявления о его выдаче.

Сейчас активно идет кампания по рассылке налоговых уведомлений за 2021 год. На конец сентября было направлено 68,4 млн уведомлений. Из них:

41,1 млн – на бумаге по почте заказными письмами;

27,3 млн – в электронном виде через личные кабинеты.

На сайте ФНС размещена промо-страница про налоговые уведомления за 2021 год.