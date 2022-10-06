Запрашивать уведомление на уплату имущественных налогов надо будет по новой форме

Для этого надо оформить заявление о выдаче налогового уведомления.
Форму этого заявления обновят. На федеральном портале опубликован проект ФНС.
Уведомление выдают в срок не позднее 5 дней со дня получения заявления о его выдаче.
Сейчас активно идет кампания по рассылке налоговых уведомлений за 2021 год. На конец сентября было направлено 68,4 млн уведомлений. Из них:
- 41,1 млн – на бумаге по почте заказными письмами;
- 27,3 млн – в электронном виде через личные кабинеты.
На сайте ФНС размещена промо-страница про налоговые уведомления за 2021 год.