Налог на имущество физических лиц

Запрашивать уведомление на уплату имущественных налогов надо будет по новой форме

Если вам так и не пришло налоговое уведомление на уплату налога на имущество, транспортного и земельного налогов, или вам не терпится получить его поскорее, можно запросить его в ИФНС или МФЦ.

Версия для печати

Для этого надо оформить заявление о выдаче налогового уведомления.

Форму этого заявления обновят. На федеральном портале опубликован проект ФНС.

Уведомление выдают в срок не позднее 5 дней со дня получения заявления о его выдаче.

Сейчас активно идет кампания по рассылке налоговых уведомлений за 2021 год. На конец сентября было направлено 68,4 млн уведомлений. Из них:

  • 41,1 млн – на бумаге по почте заказными письмами;
  • 27,3 млн – в электронном виде через личные кабинеты.

На сайте ФНС размещена промо-страница про налоговые уведомления за 2021 год.

Бухгалтеры, переучивайтесь на маркетологов и зарабатывайте от 70 000 рублей!

Освойте актуальную и прибыльную профессию в 2023 году. Маркетологи нужны каждому бизнесу — вы будете приносить доход и станете ценным сотрудником.

Мы выпустили новый курс профпереподготовки и за два месяца сделаем из вас маркетолога. Коротко о том, что будете уметь:

• анализировать целевую аудиторию и конкурентов;
• разрабатывать маркетинговую стратегию;
• строить продуктовые гипотезы.

По выгодной цене курс стоит 49 990₽. Вы получите красный диплом с внесением в ФИС ФРДО. Смотрите программу курса здесь или заполняйте форму ниже — расскажем больше.

Маркировка рекламы

Тотальный учет рекламы с 1 сентября 2022: как вести бизнес без штрафов

С осени начинают действовать поправки в закон «О рекламе». Изменения коснутся любой рекламы, которая размещается на просторах сети. Рекламодателей обяжут предоставлять отчетную документацию с целью исключения мошеннических действий. В противном случае предусмотрена административная ответственность.

Тотальный учет рекламы с 1 сентября 2022: как вести бизнес без штрафов
НДФЛ

❗ Прощение кредитного долга пострадавшим в СВО не облагается НДФЛ

В общем случае экономическая выгода – это доход для НДФЛ. В том числе и списание долга. Но Минфин нашел в НК подходящую норму, по которой списание долга по кредиту не надо облагать НДФЛ людям, пострадавшим в военной операции в Украине, ЛНР, ДНР.

Повышение квалификации

Платежные системы

В Европе еще можно снять наличные с карты UnionPay

Европейские страны постепенно отказываются работать с UnionPay. Но некоторые банки Испании и Германии по-прежнему принимают карты китайской платежной системы, которыми чаще всего пользуются эмигрировавшие в этом году россияне.

Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Воинский учет

Что делать, если сотрудника призвали на срочную службу в армию

В ноябре стартует осенний призыв на срочную службу в армию. Работодатели, в штате которых есть не служившие ранее мужчины в возрасте до 27 лет, должны быть готовы принять меры.

Что делать, если сотрудника призвали на срочную службу в армию

Мероприятия

Разместить
Отпуска

Отпуск круглый год. Как бухгалтеру не ошибиться в учете отпускных сотрудников?

От 28 и выше. Каждый человек имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск, и, как следствие, на свои законные отпускные. Поскольку отпуск сотрудники могут взять в течение всего года, то бухгалтерам важно не запутаться в тонкостях бухгалтерского и налогового учета.

Отпуск круглый год. Как бухгалтеру не ошибиться в учете отпускных сотрудников?
Воинский учет

Воинский учет и обязанности организации при мобилизации сотрудников

В связи с указом Президента «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» от 21 сентября 2022 и постановления Правительства от 22.09.2022 № 1677 «О внесении изменений в особенности правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2022 и 2023 годах» введены новые действия работодателей в отношении работников, призванных по мобилизации.

Воинский учет и обязанности организации при мобилизации сотрудников
Учет в некоммерческих организациях

Как правильно вести бухучет в бюджетных организациях

Бухучет в бюджетных организациях имеет много особенностей, начиная с отдельных НПА, регулирующих его, и заканчивая сложной системой кодировки счетов. В этой статье разберемся с понятиями, применимыми к бюджетным структурам, а также коснемся основных правил ведения учета.

Читать еще