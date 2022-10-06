Добровольные страховые взносы самозанятых будут снижаться, если бизнесмен не ходит на больничный

Размер ежемесячного взноса будут рассчитывать исходя из базовой величины страхуемого дохода. В 2023 году страховой взнос будет 1247 руб.
При этом после 18 месяцев непрерывной уплаты страховых взносов без страховых случаев размер взноса уменьшится на 10%, а после 24 месяцев — на 30%.
Также для самозанятых предусмотрена возможность «заморозки взноса» на 1 месяц, сообщает Минтруд.
Больничный будет оплачивать СФР в проактивном порядке.
Подключиться к новой программе можно будет через приложение «Мой налог».
В первый год за месяц болезни пособие составит:
- 22,7 тыс. руб. при стаже более 8 лет;
- 18,1 тыс. руб. при стаже от 5 до 8 лет;
- 13,6 тыс. руб. при стаже до 5 лет.