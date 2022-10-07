ФНС советует мобилизованным ИП на ПСН переходить в самозанятые

Такое совет дает ФНС, отвечая на вопросы налогоплательщиков.
Если при этом ИП хочет сохранить свой предпринимательский статус, он может перейти на НПД, оставаясь ИП.
Если у самозанятого нет дохода, облагаемого НПД, налог начисляться не будет.
Если ИП оформил патент, он должен оплатить налог по нему, даже если деятельности нет из-за мобилизации. В этой ситуации надо подать заявление о прекращении применения ПСН.
Такое совет дает ФНС, отвечая на вопросы налогоплательщиков.
Если при этом ИП хочет сохранить свой предпринимательский статус, он может перейти на НПД, оставаясь ИП.
Если у самозанятого нет дохода, облагаемого НПД, налог начисляться не будет.
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