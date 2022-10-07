Мошенники теперь не только звонят и представляются сотрудниками ЦБ, но и присылают фото липовых удостоверений

Чтобы человек мог удостовериться в честности звонящего, мошенники направляют ему на почту или в мессенджер удостоверение сотрудника банка, пишут «vesti.ru».

На удостоверении есть печать и логотип ЦБ.

Удостоверение может содержать даже реальную фамилию сотрудника банка.

Сведения о них мошенники могут брать с сайта регулятора.

Напомним, что ЦБ не работает с физлицами и не направляет никому копии своих рабочих удостоверений.

На прошлой неделе мошенники пытались украсть данные банковских карт с помощью видеозвонков.