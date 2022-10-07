Мошенники теперь не только звонят и представляются сотрудниками ЦБ, но и присылают фото липовых удостоверений

Чтобы человек мог удостовериться в честности звонящего, мошенники направляют ему на почту или в мессенджер удостоверение сотрудника банка, пишут «vesti.ru».
На удостоверении есть печать и логотип ЦБ.
Удостоверение может содержать даже реальную фамилию сотрудника банка.
Сведения о них мошенники могут брать с сайта регулятора.
Напомним, что ЦБ не работает с физлицами и не направляет никому копии своих рабочих удостоверений.
На прошлой неделе мошенники пытались украсть данные банковских карт с помощью видеозвонков.