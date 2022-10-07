Трудовое право

🙉 Роструд советует работодателям делать запрос в ФСБ для подтверждения выезда сотрудника за границу

Некоторые компании столкнулись с тем, что сотрудники неожиданно уехали за границу и находятся в другой стране. Работа не у всех удаленная. Многие из-за переезда перестали ходить на работу, но не уволились. Работодатели задумались об увольнении.

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Вопросы по этому поводу поступают в Роструд.

Например, сотрудник постфактум уведомил своего руководителя о том, что он уехал из России в другую страну, трудовые обязанности не исполняет.

Роструд дает такой совет:

«По вопросу получения информации о пересечении границы РФ физлицами рекомендуем обращаться в Пограничную службу ФСБ, к компетенции которой относятся контроль и учет пересечения границы физлицами, въезжающими в РФ и выезжающими из РФ»

При этом Роструд не поясняет, на каком основании ФСБ будет давать работодателю информацию о выезде сотрудника, и что работодатель с этой информацией будет делать.

Также Роструд поясняет, что уволить за прогулы можно при соблюдении таких условий:

  • работник без уважительных причин отсутствовал на работе более 4 часов подряд;
  • работодатель затребовал от работника письменные объяснения и получил либо их, либо отказ в даче объяснений;
  • работодатель ознакомил работника с приказом о применении дисциплинарного взыскания либо получил от работника отказ от ознакомления с данным приказом.

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