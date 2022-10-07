Отчетность в ПФР

❗ Приостановку трудового договора с мобилизованными надо отражать в СЗВ-ТД. Принят закон

Не позднее дня, следующего за днем приостановки трудового договора, надо передать сведения в ПФР по форме СЗВ-ТД. Такую поправку внесли в закон о персучете № 27-ФЗ.

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Опубликован Федеральный закон от 07.10.2022 № 379-ФЗ.

Закон вступил в силу сегодня.

Между тем порядок сдачи СЗВ-ТД еще не меняли. Пока есть только проект ПФР.

Для формы СЗВ-ТД введут такие новые коды:

  • ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ;
  • ВОЗОБНОВЛЕНИЕ.

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