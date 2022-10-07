❗ Приостановку трудового договора с мобилизованными надо отражать в СЗВ-ТД. Принят закон

Опубликован Федеральный закон от 07.10.2022 № 379-ФЗ.
Закон вступил в силу сегодня.
Между тем порядок сдачи СЗВ-ТД еще не меняли. Пока есть только проект ПФР.
Для формы СЗВ-ТД введут такие новые коды:
- ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ;
- ВОЗОБНОВЛЕНИЕ.
Не позднее дня, следующего за днем приостановки трудового договора, надо передать сведения в ПФР по форме СЗВ-ТД. Такую поправку внесли в закон о персучете № 27-ФЗ.
Опубликован Федеральный закон от 07.10.2022 № 379-ФЗ.
Закон вступил в силу сегодня.
Между тем порядок сдачи СЗВ-ТД еще не меняли. Пока есть только проект ПФР.
Для формы СЗВ-ТД введут такие новые коды:
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