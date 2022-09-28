🔥 «Военсл», «Приостановление», «Возобновление». Введут новые коды для форм СЗВ-СТАЖ и СЗВ-ТД

На федеральном портале опубликовано два проекта ПФР с поправками в эти формы: по СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ.

Для формы СЗВ-СТАЖ введут код «ВОЕНСЛ».

Его надо указывать в графе 11 «Дополнительные сведения» для периодов службы, при которых за работником сохранялось рабочее место по статье 351.7 ТК РФ.

Для формы СЗВ-ТД введут такие новые коды: ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ;

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ.

Этими кодами будет обозначаться приостановка и возобновление трудового договора мобилизованных.

Новые правила заполнения СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ будут работать до конца 2022 года. С 2023 года вместо этих форм будет новая форма ЕСФ-1.