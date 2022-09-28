Отчетность в ПФР

🔥 «Военсл», «Приостановление», «Возобновление». Введут новые коды для форм СЗВ-СТАЖ и СЗВ-ТД

Период приостановки трудового договора с мобилизованными и контрактниками идет в стаж для пенсии. Для этого нужна специальная маркировка в формах СЗВ-СТАЖ и СЗВ-ТД. Скоро ее введут.

Версия для печати

На федеральном портале опубликовано два проекта ПФР с поправками в эти формы: по СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ.

Для формы СЗВ-СТАЖ введут код «ВОЕНСЛ».

Его надо указывать в графе 11 «Дополнительные сведения» для периодов службы, при которых за работником сохранялось рабочее место по статье 351.7 ТК РФ.

Для формы СЗВ-ТД введут такие новые коды:

  • ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ;
  • ВОЗОБНОВЛЕНИЕ.

Этими кодами будет обозначаться приостановка и возобновление трудового договора мобилизованных.

Новые правила заполнения СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ будут работать до конца 2022 года. С 2023 года вместо этих форм будет новая форма ЕСФ-1.

Хотите бесплатный курс повышения квалификации? Три простых шага, чтобы получить его

1. Оформляете годовую подписку «Клерк.Премиум» со скидкой 20%.
2. Открываете доступ к 50+ онлайн-курсам, 400+ вебинарам и безлимитным консультациям экспертов.
3. Получаете курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете» за 0 рублей.

Подписка «Клерк.Премиум» со скидкой 20% стоит 19 840 на год. Оформите подписку — оставьте заявку ниже. Мы ответим на любые вопросы.

Учет в строительстве

Договоры на выполнение строительно-монтажных работ

Как в свое время на одном из проводимых семинаров (сейчас, к сожалению, приглашать меня практически перестали) образно выразился сотрудник фирмы, выполняющей функции технического заказчика: Мы — «ноги» застройщика. И вознаграждение, которое технический заказчик получает за всю эту беготню по конторам и кабинетам, они, на своём внутреннем сленге, называли «копытными».

Договоры на выполнение строительно-монтажных работ

Повышение квалификации

Проверки

Берегите женщин от налоговой!

Опыт показывает: женщина — самое слабое звено при любой проверке и на допросе! Подавить проверяемого — основная цель любого проверяющего. Ответьте на вопрос: кого проще подавить мужчину или женщину? Вопрос философский, но практика показывает, что женщина легче поддается давлению.

Берегите женщин от налоговой!
Чеки

Могут ли за отсутствие ИНН покупателя в кассовом чеке исключить расходы из налогооблагаемой базы

Пару дней назад поступил интересный вопрос: «В ходе аудиторской проверки аудиторы предупредили нас о том, что инспекторы могут исключить из расходов суммы чеков на покупку ТМЦ за наличный расчет, если продавец в этом чеке не указывает конкретный ИНН покупателя. Правда ли это?» А вот и ответ на этот вопрос.

Мероприятия

Разместить
Декларация по налогу на имущество

Новая отчетность по налогу на имущество за 2022 год утверждена

Изменение законодательства по налогу на имущество организаций потребовало корректировку формы отчетности по налогу. Большое количество изменений произошло в 2021 и особенно в 2022 году. Форму декларации, которая была утверждена приказом ФНС от 28 июля 2020 № ЕД-7-21/475@, меняли несколько раз, пока не приняли окончательный вариант.

Новая отчетность по налогу на имущество за 2022 год утверждена
Читать еще