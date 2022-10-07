АУСН

При переходе на АУСН с 2023 года будет автоматический отказ от УСН

С 1 июля 2022 года новый бизнес из 4 регионов может перейти на АУСН. С 1 января 2023 года выбрать этот режим сможет уже действующий бизнес, который сейчас применяет другой режим.

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При переходе на автоматическую упрощенку от обычной надо отказаться.

Но составлять уведомления об отказе от УСН по форме № 26.2-3 не надо.

Отказ от УСН будет в личном кабинет при подаче уведомления о переходе на АУСН.

Его надо направить через личный кабинет до 31 декабря 2022 года, чтобы применять АУСН с 2023 года.

При этом, при экранной формы уведомления о переходе в ЛК ему предлагается проставить признак отказа от применения УСН с даты начала применения АУСН. Там будут значения «ДА», «НЕТ».

Надо выбрать «ДА».

Кроме того, подать уведомление о переходе на АУСН за налогоплательщика может уполномоченный банк, если клиент дал такое согласие.

Полный список причин, когда применять АУСН нельзя, смотрите в нашей таблице.

 

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