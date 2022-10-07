Штраф за неуплату НДФЛ можно снизить или вообще добиться его отмены

Обсуждение затеяли наши подписчики в канале «Красный уголок бухгалтера».

У компании не было денег на счете, и поэтому НДФЛ перечислили с опозданием. Налоговики оштрафовали фирму на 34 тыс. рублей.

Коллеги советуют писать ходатайство о снижении штрафа. Аргументы — нарушение совершено впервые, финансовое положение компании тяжелое, ущерб государству не нанесен.

Коллеги советуют ссылаться на п.3 статьи 114 НК, по которому при наличии хотя бы одного смягчающего ответственность обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению как минимум в 2 раза.

Впрочем, есть еще п. 2 ст. 123 НК, по которому штрафа вообще можно избежать.

Если налоговый агент сам уплатил долг по НДФЛ и пени по нему до того, как претензии по неуплате предъявили налоговики, то штрафа не будет.

Разъяснение по этой норме есть в письме ФНС от 02.08.2022 № ЕА-4-15/10852@.

В этом письме ФНС сетует, что налоговики выносят необоснованные решения о штрафах и нарушают права и законные интересы налогоплательщиков.

Поэтому ФНС дала поручение налоговикам на местах проверять, уплачен ли налог и пени на момент составления акта. Если уплата есть, то штрафа быть не должно.