Порядок сверки расчетов по налогам отменили. Но провести сверку все равно можно

До недавнего времени был временный порядок сверки расчетов по налогам. Он был утвержден письмом ФНС от 09.03.2021 № АБ-4-19/2990. Там, например, говорилось, что сверку можно провести только за 3 года.

Но Верховный суд это письмо отменил. Там указали, что письмо — несерьезный документ.

Вместо того, чтобы разработать нормальный нормативный акт и опубликовать его, как положено, ФНС выпустила письмо, которое должны соблюдать налоговики на местах.

Получается, что сейчас нет порядка сверки расчетов. Но проводить ее все равно можно.

У налогоплательщиков есть такое право (пп. 5.1 п.1 ст. 21 НК РФ).

У налоговиков есть такая обязанность (пп. 11 п. 1 ст. 32 НК РФ).

Таким образом при проведении сверки надо ориентироваться на нормы НК.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 29.09.2022 № АБ-4-19/12938@.