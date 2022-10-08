Электронные трудовые книжки

Если работодатель не внес в трудовую книжку запись о переходе на ЭТК, это должны сделать на новой работе

Не все кадровики разобрались с электронными трудовыми книжками. Кто-то продолжает вести бумажную, даже если сотрудник от нее отказался. Если на старой работе допустили такую ситуацию, ее должен исправить новый работодатель.

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Роструд рассмотрел ситуацию, когда новый сотрудник принес сведения СТД-Р, из которых видно, что он перешел на ЭТК и отказался от бумажной трудовой.

При этом в ней нет записи об отказе. Но зато есть запись об увольнении со старой работы, сделанная уже после его перехода на ЭТК.

Роструд пояснил, что в этой ситуации новый работодатель должен внести в бумажную трудовую книжку запись о переходе на ЭТК. Потом надо отдать бумажную книжку сотруднику, и вести по нему только электронную.

В бумажной трудовой надо сделать такую запись:

  • в графе 1 — следующий порядковый номер;
  • в графе 2 — дата выдачи трудовой книжки;
  • в графе 3 — запись: «Работником подано заявление о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со ст. 66.1 Трудового кодекса РФ»;
  • в графе 4 — в качестве основания указать заявление работника.

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Электронные трудовые книжки

Если работодатель не внес в трудовую книжку запись о переходе на ЭТК, это должны сделать на новой работе

Не все кадровики разобрались с электронными трудовыми книжками. Кто-то продолжает вести бумажную, даже если сотрудник от нее отказался. Если на старой работе допустили такую ситуацию, ее должен исправить новый работодатель.

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