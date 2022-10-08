Если работодатель не внес в трудовую книжку запись о переходе на ЭТК, это должны сделать на новой работе

Роструд рассмотрел ситуацию, когда новый сотрудник принес сведения СТД-Р, из которых видно, что он перешел на ЭТК и отказался от бумажной трудовой.

При этом в ней нет записи об отказе. Но зато есть запись об увольнении со старой работы, сделанная уже после его перехода на ЭТК.

Роструд пояснил, что в этой ситуации новый работодатель должен внести в бумажную трудовую книжку запись о переходе на ЭТК. Потом надо отдать бумажную книжку сотруднику, и вести по нему только электронную.

В бумажной трудовой надо сделать такую запись: