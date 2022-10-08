Если работодатель не внес в трудовую книжку запись о переходе на ЭТК, это должны сделать на новой работе

Роструд рассмотрел ситуацию, когда новый сотрудник принес сведения СТД-Р, из которых видно, что он перешел на ЭТК и отказался от бумажной трудовой.
При этом в ней нет записи об отказе. Но зато есть запись об увольнении со старой работы, сделанная уже после его перехода на ЭТК.
Роструд пояснил, что в этой ситуации новый работодатель должен внести в бумажную трудовую книжку запись о переходе на ЭТК. Потом надо отдать бумажную книжку сотруднику, и вести по нему только электронную.
В бумажной трудовой надо сделать такую запись:
- в графе 1 — следующий порядковый номер;
- в графе 2 — дата выдачи трудовой книжки;
- в графе 3 — запись: «Работником подано заявление о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со ст. 66.1 Трудового кодекса РФ»;
- в графе 4 — в качестве основания указать заявление работника.