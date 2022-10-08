Работодатель не платит мобилизованному зарплату за время службы

Военнослужащему, призванному по мобилизации, по постоянному месту работы зарплату не платят. Поскольку трудовой контракт с ним приостановлен на все время мобилизации. Платит военнослужащим Министерство обороны денежное довольствие.

Денежное довольствие призывника не зависит от среднего заработка по месту постоянной работы.

Выплата складывается из оклада по воинскому званию, оклада по воинской должности, надбавки за выслугу лет. Возможна надбавка за особые условия службы в зависимости от занимаемой должности.

Еще мобилизованным при переезде к месту военной службы в другой населенный пункт или в связи с передислокацией воинской части выплатят однократное подъемное пособие в размере одного оклада денежного содержания.

Напомним, что вышло постановление правительства с трудовыми особенностями для мобилизованных. Мобилизованных запретили увольнять: что с оформлением и отчетами.