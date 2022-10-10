Пенсии

Отменили ограничение по удержаниям из пенсии не более 20%. Будут удерживать 50%

По закону об исполнительном производстве № 229-ФЗ у должника можно удерживать 50% дохода, а в некоторых случаях и 70%. Это относится, в том числе, и к пенсиям. Но Минтруд установил для пенсий особый порог удержания – 20%. Это незаконно, сказал суд.

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Ограничение по удержанию в 20% прописано в п. 24 правил выплаты пенсий, которые утверждены приказом Минтруда от 05.08.2021 № 545н.

Для пенсионера это полезная норма, но для взыскателя (кредитора) — нет.

Один из таких взыскателей обратился в суд. Он указал, что удерживать у пенсионера надо 50%, но ПФР удерживает только 20%, ориентируясь на норму Минтруда.

Суд согласился с аргументами истца. Пункт 24 о предельных удержаниях из пенсии признали недействующим с момента издания этого документа.

Об этом говорится в решении Верховного суда от 31.03.2022 по делу № АКПИ22-32.

Минтруд уже подготовил проект, по которому оспариваемая норма отменяется. Документ размещен на федеральном портале.

Кстати, сейчас есть норма о том, что у должника должен оставаться доход в размере прожиточного минимума. Но принять такое решение может пристав или банк. Но если исполнительный лист передан напрямую в ПФР, сохранения ПМ не будет. У ПФР нет такого права.

Исправить эту ситуацию призван законопроект, который недавно внесли в Госдуму. По нему должник сможет написать заявление работодателю или ПФР о сохранении прожиточного минимума.

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Пенсии

Отменили ограничение по удержаниям из пенсии не более 20%. Будут удерживать 50%

По закону об исполнительном производстве № 229-ФЗ у должника можно удерживать 50% дохода, а в некоторых случаях и 70%. Это относится, в том числе, и к пенсиям. Но Минтруд установил для пенсий особый порог удержания – 20%. Это незаконно, сказал суд.

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