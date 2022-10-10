Налоговики выдали компании два разных решения по одной проверке. Но доказать незаконность будет трудно

История с двумя разными актами по одной проверке произошла с нашей подписчицей.

По мнению компании, налоговики допустили два нарушения.

1. Акт не подписал один из проверяющих, так как он к тому моменту уволился.

2. Получены 2 разных акта, а после решения по ВНП вносить в него изменения нельзя.

Шансы добиться отмены акта оценил эксперт в области налогового контроля и проведения проверок правоохранительными органами Александр Гуров, генеральный директор «Take It Now».

По первому пункту — это несущественное нарушение, суды это пропустят как факты, не влияющие на результат акта.

По второму нарушению — то, что решение содержит разные по сути сведения, это противозаконно, это нарушение существенное. Но!

Если вручение документа прошло в установленные сроки, и оно вручено на руки, то налоговики свою обязанность исполнили. Кроме того, в НК нет ни слова про вручение решения по ТКС. Вручать надо либо на руки, либо по почте.

По приказу ФНС от 16.07.2020 № ЕД-7-2/448@ отправка налоговых документов по ТКС — это тоже официальный способ вручения. Но есть исключение — это документы о правонарушениях по ст. 101 НК РФ (по налоговым проверкам).

Так что в описанной ситуации налоговики, скорее всего, сошлются на технический сбой, в результате которого решение по ТКС было отправлено случайно. Такие истории в практике юристов уже были.