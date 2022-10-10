НКО уменьшает налог по УСН на взносы за всех работников, даже если они не приносят доход

Участница обсуждения в «Красном уголке бухгалтера» уменьшала налог по УСН на все уплаченные взносы (в пределах 50% от налога).

Но аудитор сделал замечание — дескать, в расчет надо брать взносы только за тех сотрудников, которые непосредственно участвуют в деятельности, приносящей доход. То есть, часть взносов, на уменьшение налога не пойдет.

Мнения наших подписчиков по этому вопросу разделились.

Одни считают, что аудитор прав и надо вести раздельный учет, чтобы высчитывать часть взносов, уменьшающую налог.

Однако многие коллеги с таким утверждением не согласны. Минфин с ними солидарен.

Есть много разъяснение Минфина, в которых говорится, что УСН применяется в целом по организации. А значит, НКО вправе уменьшить сумму налога на страховые взносы, уплаченные за всех работников.

Об этом, в частности, говорится в письмах от 20.12.2017 № 03-11-06/2/85170, от 08.07.2020 № 03-11-11/58987, от 12.10.2021 № 03-11-06/2/82452.