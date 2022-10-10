IT-компании

⚡ На Госуслугах можно подать заявку на аккредитацию IT-компаний

Минцифры уже принимает заявки на аккредитацию IT-компаний через Госуслуги.

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Форма заявок на аккредитацию IT-комапний запущена на портале Госуслуг.

На прошлой неделе правительство утвердило новый порядок аккредитации IT-компаний.

Главными условиями стали:

  • доля выручки – не менее 30% от деятельности в сфере IT;
  • профильный ОКВЭД.

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