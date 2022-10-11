НДС

При покупке в Беларуси товаров для личных нужд НДС не возместят

Вычеты по НДС, в том числе при ввозе товара, положены только организациям и ИП на ОСНО. Простые физлица такого права не имеют.

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ФНС в письме от 04.10.2022 № СД-4-3/13236@ ответила на вопрос по возмещению НДС гражданину, который купил в Беларуси себе спортивный инвентарь.

Компенсация физлицам НДС, уплаченного ими в составе цены при приобретении на территории Республики Беларусь товаров для личного пользования, НК не предусмотрена, говорится в письме.

Есть еще решение Совета ЕЭК от 20.12.2017 № 107, на которое сослался гражданин в своем запросе в ФНС.

Но этот документ регулирует таможенные платежи по товарам для личного пользования, ввозимых в ЕАЭС с территории государств, не являющихся членами ЕАЭС.

Если товар ввозят из страны ЕАЭС в страну ЕАЭС, то нормы этого нормативного акта не применяются.

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