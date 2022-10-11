Мобилизация

Правительство конкретизировало виды деятельности IT-компаний, сотрудники которых могут получить отсрочку от ЧМ

А сама компания может получить дополнительные льготы от государства.

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Опубликован Приказ Минфицры от 08.10.2022 № 766 «О перечне видов деятельности в области информационных технологий».

В реестр аккредитованы компаний Минцифры теперь могут попасть не только разработчики ПО и баз данных, но и создатели видеоигр, электронных симуляторов, музыкальные стриминги, сервисы заказа такси, еды и каршеринги.

Попадание в реестр предполагает:

  • Нулевую ставку налога на прибыль до конца 2024 года;
  • Снижение страховых взносов за сотрудников до 7,6%;
  • До марта 2025 ФНС не проводит плановые проверки;
  • Льготные кредиты под 3%;
  • Сотрудники до 27 лет получают отсрочку от призыва и возможность взять льготную ипотеку;
  • Сотрудники аккредитованных компаний получают бронь от частичной мобилизации.

Чтобы получить бронь на сотрудника от ЧМ, одной аккредитации мало, нужно еще и профильное высшее образование.

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