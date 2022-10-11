Правительство конкретизировало виды деятельности IT-компаний, сотрудники которых могут получить отсрочку от ЧМ

Опубликован Приказ Минфицры от 08.10.2022 № 766 «О перечне видов деятельности в области информационных технологий».
В реестр аккредитованы компаний Минцифры теперь могут попасть не только разработчики ПО и баз данных, но и создатели видеоигр, электронных симуляторов, музыкальные стриминги, сервисы заказа такси, еды и каршеринги.
Попадание в реестр предполагает:
- Нулевую ставку налога на прибыль до конца 2024 года;
- Снижение страховых взносов за сотрудников до 7,6%;
- До марта 2025 ФНС не проводит плановые проверки;
- Льготные кредиты под 3%;
- Сотрудники до 27 лет получают отсрочку от призыва и возможность взять льготную ипотеку;
- Сотрудники аккредитованных компаний получают бронь от частичной мобилизации.
Чтобы получить бронь на сотрудника от ЧМ, одной аккредитации мало, нужно еще и профильное высшее образование.