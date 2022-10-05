Мобилизация IT-специалистов. Кому и как дадут отсрочку

История вопроса

Опыт весенней эмиграции показал, что IT-компании — скорые на мобильность и перевезти своих сотрудников за границу в случае тревожных событий им обычно намного легче, чем многим другим. Вот и в конце этого сентября появились новости: IT-компании эвакуируют своих сотрудников за рубеж чартерными рейсами.

Почему? Потому что было неясно, смогут ли айтишники получить отсрочку от частичной мобилизации, придется ли искать своим кадрам замену на проектах и как вообще со всем этим быть.

К этому времени в Минобороны уже завели разговор о том, что работников IT, связи и медиа к частичной мобилизации привлекать не надо, что будут отсрочки. Но это были только разговоры. Официальных документов к тому моменту еще не было.

Вопросом занялся лично глава Минцифры. Он рассказал, у кого именно есть шансы получить отсрочку, как это будет работать и когда: пришлось провести целый прямой эфир для этого. Мы смотрели и сделали короткий конспект.

И наконец появился официальный приказ Минцифры с условиями и рекомендованным перечнем специальностей тех, кто сможет отсрочку получить.

Речь про приказ Минцифры № 712 от 26.09.2022 г. Сам перечень тут.

Какие есть сомнения

У многих до сих пор витают сомнения: точно ли работает механизм с отсрочкой для IT-специалистов? И главное, на каком основании?

Ведь в п.2 статьи 18 закона о мобилизации (31-ФЗ) говорится так:

«Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации кроме граждан, указанных в пункте 1 настоящей статьи, предоставляется другим гражданам или отдельным категориям граждан, которым дано такое право указом Президента Российской Федерации».

Но может быть, есть какие-то другие основания и всё уже работает? Мы решили уточнить этот вопрос в самом Минцифры.

Что сказали в Минцифры

В ответ на официальный запрос редакции «Клерка»:

«Правильно ли мы понимаем, что правила по отсрочке для сотрудников ИТ-компаний не могут заработать полноценно, пока не вышел указ Президента о них?»

пресс-служба Минцифры ответила:

«Нет, отсрочка уже работает, Минцифры передаёт в Генштаб списки сотрудников и Минобороны принимает решения об отсрочке».

Постскриптум. К моменту написания этой статьи глава Минцифры провел еще один прямой эфир, где сказал так: «У нас есть подтверждение от начальника Генштаба о том, что наша процедура отсрочки легитимна и работает. Мы знаем, что Минобороны передает наши списки по военкоматам».

Что известно сейчас

Минцифры работает в связке с Минобороны по критериям, описанным в приказе № 712.

Глава Минцифры Максут Шадаев сказал об этом так:

«Мы начнем формировать списки, которые направим в Генштаб, и, в нашем понимании, военкоматы уже не должны будут выдавать повестки. Если повестка все же придет, будем исправлять такие ошибки. Мы отправили телеграммы в каждый военкомат. Но если телеграммы не работают, пишите нам, будем разбираться».

Механизм запущен, для него Минцифры в своем Телеграм-канале подробно расписали все формы и инструкции. Об этом ниже.

Причем тут аккредитация

Наличие у IT-компании аккредитации является обязательным условием для отсрочки. Иначе получить отсрочку будет нельзя.

Но в реестре Минцифры есть далеко не все компании: кто-то не успел подать заявку, кто-то был оттуда по каким-то параметрам исключен. Более того, сам процесс оформления аккредитации на некоторое время приостановили.

У компаний возникли вопросы, но к этому моменту новый порядок включения в реестр уже утвердили. Коротко скажем, что для этого надо.

Новый порядок устанавливает постановление Правительства от 30.09.2022 № 1729.

Чтобы пройти аккредитацию и попасть в реестр Минцифры, есть два списка условий, которым надо соответствовать (это два разных варианта, и вам вполне может подходить только один).

Вариант 1 Вариант 2 профильный IT-ОКВЭД заявлен в качестве основного;

средняя зарплата сотрудников компании не ниже средней по стране или региону;

профильный доход от IT в общем доходе больше 30%;

на сайте компании размещена информация о реализуемой организацией деятельности в сфере ИТ;

компания дала согласие на раскрытие налоговой тайны. профильный IT-ОКВЭД заявлен в качестве основного;

доход компании более 1 млн рублей;

профильный доход от IT в общем доходе больше 30%;

организация должна быть правообладателем ПО, включенного в реестр российского софта, и иметь доход от реализации прав на него;

на сайте компании размещена информация о реализуемой организацией деятельности в сфере ИТ;

компания дала согласие на раскрытие налоговой тайны.

По ОКВЭДам утвердили отдельный перечень подходящих: их мы приводили здесь.

Под отсрочку подпадают сотрудники аккредитованных компаний и лицензированных операторов связи, пояснили «Клерку» в Минцифры. При заполнении формы на Госуслугах можно найти свою компанию по названию или ИНН. Получить выписку из реестра аккредитованных ИТ-компаний можно, воспользовавшись специальным сервисом на Госуслугах.

Смогут ли сотрудники новых ИТ-компаний, получивших аккредитацию после 21 сентября, получить отсрочку от мобилизации? Да, главное, чтобы компания была аккредитована на момент подачи заявления.

Есть и неприятный момент: к сожалению, не могут получить аккредитацию ИП.

— По поводу крупных компаний у нас есть позиция согласованная с налоговой — выделяйте профильные ИТ-дочки, это не будет расцениваться как дробление бизнеса, — пояснил Максут Шадаев.

Как получить отсрочку

Заявления на освобождение от призыва по частичной мобилизации можно подать на специальном сервисе на Госуслугах.

Прежде чем подавать заявление, надо заполнить в кадрах форму-подтверждение от работодателя. Эту форму должен подписать своей УКЭП гендиректор компании.

Подробности о том, как форму заполнять, есть в официальном Телеграм-канале Минцифры.

Дальше открываете Госуслуги и проверяете свои личные данные — верно ли там все указано.

Только после этого переходите в сервис для подачи заявления.

Вам будет нужно:

заполнить сведения о вашем воинском учете (вид документа, его серию и номер, воинское звание и должность и т.д.);

указать информацию о высшем образовании (наименование вуза, специальность, серию и номер диплома) из приложения 1 к приказу Минцифры. Если вы не нашли свою специальность в нем, посмотрите таблицу соответствия специальностей в приложении 2;

заполнить сведения о месте работы.

Наконец, прикрепляете форму-подтверждение от работодателя и отправляете заявку.

В ответ вы получите такое подтверждение:

А если повестка все-таки пришла

На этот случай у Минцифры есть еще одна инструкция. Вам нужно будет явиться в военкомат и взять с собой: