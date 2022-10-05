Мобилизация IT-специалистов. Кому и как дадут отсрочку

История вопроса
Опыт весенней эмиграции показал, что IT-компании — скорые на мобильность и перевезти своих сотрудников за границу в случае тревожных событий им обычно намного легче, чем многим другим. Вот и в конце этого сентября появились новости: IT-компании эвакуируют своих сотрудников за рубеж чартерными рейсами.
Почему? Потому что было неясно, смогут ли айтишники получить отсрочку от частичной мобилизации, придется ли искать своим кадрам замену на проектах и как вообще со всем этим быть.
К этому времени в Минобороны уже завели разговор о том, что работников IT, связи и медиа к частичной мобилизации привлекать не надо, что будут отсрочки. Но это были только разговоры. Официальных документов к тому моменту еще не было.
Вопросом занялся лично глава Минцифры. Он рассказал, у кого именно есть шансы получить отсрочку, как это будет работать и когда: пришлось провести целый прямой эфир для этого. Мы смотрели и сделали короткий конспект.
И наконец появился официальный приказ Минцифры с условиями и рекомендованным перечнем специальностей тех, кто сможет отсрочку получить.
Речь про приказ Минцифры № 712 от 26.09.2022 г. Сам перечень тут.
Какие есть сомнения
У многих до сих пор витают сомнения: точно ли работает механизм с отсрочкой для IT-специалистов? И главное, на каком основании?
Ведь в п.2 статьи 18 закона о мобилизации (31-ФЗ) говорится так:
«Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации кроме граждан, указанных в пункте 1 настоящей статьи, предоставляется другим гражданам или отдельным категориям граждан, которым дано такое право указом Президента Российской Федерации».
Но может быть, есть какие-то другие основания и всё уже работает? Мы решили уточнить этот вопрос в самом Минцифры.
Что сказали в Минцифры
В ответ на официальный запрос редакции «Клерка»:
«Правильно ли мы понимаем, что правила по отсрочке для сотрудников ИТ-компаний не могут заработать полноценно, пока не вышел указ Президента о них?»
пресс-служба Минцифры ответила:
«Нет, отсрочка уже работает, Минцифры передаёт в Генштаб списки сотрудников и Минобороны принимает решения об отсрочке».
Постскриптум. К моменту написания этой статьи глава Минцифры провел еще один прямой эфир, где сказал так:
«У нас есть подтверждение от начальника Генштаба о том, что наша процедура отсрочки легитимна и работает. Мы знаем, что Минобороны передает наши списки по военкоматам».
Что известно сейчас
Минцифры работает в связке с Минобороны по критериям, описанным в приказе № 712.
Глава Минцифры Максут Шадаев сказал об этом так:
«Мы начнем формировать списки, которые направим в Генштаб, и, в нашем понимании, военкоматы уже не должны будут выдавать повестки. Если повестка все же придет, будем исправлять такие ошибки. Мы отправили телеграммы в каждый военкомат. Но если телеграммы не работают, пишите нам, будем разбираться».
Механизм запущен, для него Минцифры в своем Телеграм-канале подробно расписали все формы и инструкции. Об этом ниже.
Причем тут аккредитация
Наличие у IT-компании аккредитации является обязательным условием для отсрочки. Иначе получить отсрочку будет нельзя.
Но в реестре Минцифры есть далеко не все компании: кто-то не успел подать заявку, кто-то был оттуда по каким-то параметрам исключен. Более того, сам процесс оформления аккредитации на некоторое время приостановили.
У компаний возникли вопросы, но к этому моменту новый порядок включения в реестр уже утвердили. Коротко скажем, что для этого надо.
Новый порядок устанавливает постановление Правительства от 30.09.2022 № 1729.
Чтобы пройти аккредитацию и попасть в реестр Минцифры, есть два списка условий, которым надо соответствовать (это два разных варианта, и вам вполне может подходить только один).
Вариант 1
Вариант 2
По ОКВЭДам утвердили отдельный перечень подходящих: их мы приводили здесь.
Под отсрочку подпадают сотрудники аккредитованных компаний и лицензированных операторов связи, пояснили «Клерку» в Минцифры. При заполнении формы на Госуслугах можно найти свою компанию по названию или ИНН. Получить выписку из реестра аккредитованных ИТ-компаний можно, воспользовавшись специальным сервисом на Госуслугах.
Смогут ли сотрудники новых ИТ-компаний, получивших аккредитацию после 21 сентября, получить отсрочку от мобилизации? Да, главное, чтобы компания была аккредитована на момент подачи заявления.
Есть и неприятный момент: к сожалению, не могут получить аккредитацию ИП.
— По поводу крупных компаний у нас есть позиция согласованная с налоговой — выделяйте профильные ИТ-дочки, это не будет расцениваться как дробление бизнеса, — пояснил Максут Шадаев.
Как получить отсрочку
Заявления на освобождение от призыва по частичной мобилизации можно подать на специальном сервисе на Госуслугах.
Прежде чем подавать заявление, надо заполнить в кадрах форму-подтверждение от работодателя. Эту форму должен подписать своей УКЭП гендиректор компании.
Подробности о том, как форму заполнять, есть в официальном Телеграм-канале Минцифры.
Дальше открываете Госуслуги и проверяете свои личные данные — верно ли там все указано.
Только после этого переходите в сервис для подачи заявления.
Вам будет нужно:
- заполнить сведения о вашем воинском учете (вид документа, его серию и номер, воинское звание и должность и т.д.);
- указать информацию о высшем образовании (наименование вуза, специальность, серию и номер диплома) из приложения 1 к приказу Минцифры. Если вы не нашли свою специальность в нем, посмотрите таблицу соответствия специальностей в приложении 2;
- заполнить сведения о месте работы.
Наконец, прикрепляете форму-подтверждение от работодателя и отправляете заявку.
В ответ вы получите такое подтверждение:
А если повестка все-таки пришла
На этот случай у Минцифры есть еще одна инструкция. Вам нужно будет явиться в военкомат и взять с собой:
- оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем;
- диплом о получении профессионального высшего образования;
- выписку из реестра о государственной аккредитации компании-работодателя в сфере ИТ, заверенную гендиректором компании или уполномоченным им лицом;
- справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом о том, что сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры.