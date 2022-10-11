Индивидуальный предприниматель

Мобилизованным предпринимателям дадут 5 дней на оформление документов по бизнесу

У руководителей компаний и ИП, получивших повестку, будет 5 дней на то, чтобы оформить доверенность и передать дела новому руководителю.

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Документ с такой нормой разработает Минобороны совместно с Генштабом.

Но сначала Минюст и Минобороны разработают проект федерального закона, согласно которому граждане, призванные на военную службу по мобилизации, смогут оставаться собственниками бизнеса.

Сейчас военнослужащим запрещено заниматься бизнесом как лично, так и через доверенных лиц.

ФНС утверждает, что представитель ИП или директора организации может оформить ЭЦП на себя и продолжить вести дела бизнеса.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, по которому предлагают назначать управляющего, который будет вести дела, пока ИП находится на военной службе. При этом статус ИП сохранится.

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