Общество

Для безналичной оплаты за государственные и муниципальные услуги установят единые правила

ФАС стандартизирует прием безналичной оплаты за государственные и муниципальные услуги.

Версия для печати

Проект постановления опубликован на сайте для размещения правовой информации.

Теперь граждан будут информировать о всех доступных способах оплаты, а также о наличии или отсутствии комиссии за платеж.

Информация должна быть доступна на официальных сайтах органов власти или портале госуслуг.

Отсутствие единых правил вводит пользователя в заблуждение.

Не понятно, где оплачивать, и какая будет комиссия.

Сейчас граждане могут провести оплату, зарегистрировавшись на сайте госоргана или авторизовавшись через Госуслуги, или непосредственно через портал Госуслуг.

Единые правила помогут пользователю выбрать приемлемый для них способ оплаты.

В начале месяца правительству поручили проработать возможность подачи согласия на обработку персональных данных во все ведомства через Госуслуги.

Не стесняйтесь! Спрашивайте.

Любые вопросы без ограничений в «Клерк.Премиум»!
Горячая линия по декларациям за 3 квартал.

Оформите сейчас со скидкой 20% от 1 653 рублей + подарок - курс повышения квалификации.

Мобилизация

Мобилизация и кредитные каникулы: кому можно не выплачивать задолженности и как это сделать

Объявление о частичной мобилизации граждан России поставила под вопрос способность военнообязанной части населения продолжать платить, если человек ранее взял кредит. Финансовый онлайн-агрегатор Mainfin.ru подробно изучил этот вопрос, поэтому в этом материале мы расскажем о том, как оформить кредитные каникулы и кому доступна эта возможность.

Мобилизация и кредитные каникулы: кому можно не выплачивать задолженности и как это сделать

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Аудит

Качественный аудит — одна из важнейших составляющих развития отечественного бизнеса

Тимур Абдуллаев, управляющий партнер КСК ГРУПП, в интервью журналу «РБК» рассказал, какие изменения происходят на рынке аудита после ухода из России зарубежных консультантов.

Маркетинг

Как увеличить продажи с помощью быстрой сегментации клиентов. Даже если вы не маркетолог, а обычный ИП

Такого на «Клерке» не было никогда — уникальный и бесплатный мастер-класс от экспертного маркетолога. Научим вас разбираться с сегментацией, даже если вы близко не знакомы с маркетингом.

Как увеличить продажи с помощью быстрой сегментации клиентов. Даже если вы не маркетолог, а обычный ИП
IT-компании

Как IT-компании получить аккредитацию Минцифры

30 сентября 2022 года утверждены новые правила госаккредитации IT-компаний. 10 октября 2022 года на Госуслугах заработала форма, через которую можно подать заявку. Подробно рассказываем, что нужно сделать, чтобы попасть в реестр аккредитованных IT-компаний.

Как IT-компании получить аккредитацию Минцифры
Читать еще