Для безналичной оплаты за государственные и муниципальные услуги установят единые правила

Проект постановления опубликован на сайте для размещения правовой информации.

Теперь граждан будут информировать о всех доступных способах оплаты, а также о наличии или отсутствии комиссии за платеж.

Информация должна быть доступна на официальных сайтах органов власти или портале госуслуг.

Отсутствие единых правил вводит пользователя в заблуждение.

Не понятно, где оплачивать, и какая будет комиссия.

Сейчас граждане могут провести оплату, зарегистрировавшись на сайте госоргана или авторизовавшись через Госуслуги, или непосредственно через портал Госуслуг.

Единые правила помогут пользователю выбрать приемлемый для них способ оплаты.

В начале месяца правительству поручили проработать возможность подачи согласия на обработку персональных данных во все ведомства через Госуслуги.