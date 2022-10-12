Индивидуальный предприниматель

↩️ Мобилизованным предпринимателям продлят сроки передачи дел с 5 до 7 дней

Депутаты и сенаторы предложили предоставить ИП и единственным учредителям компаний, попавшим под мобилизацию, семь дней на передачу всех дел в бизнесе.

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Законопроект внесли в Госдуму сегодня.

10 октября премьер-министр объявил о том, что предпринимателям и единственным учредителям компаний дадут 5 дней на передачу дел доверительным управляющим.

Власти решили, что этого времени недостаточно.

Действующее законодательство запрещает военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью, владеть или участвовать в деятельности организации.

Поэтому мобилизованные предприниматели вынуждены закрывать бизнес или выходить из него.

Принятие законопроекта позволит ИП и юрлицам передать свои организации в доверительное управление или сохранить их регистрацию без изменений на время, пока владелец не демобилизуется.

Не стесняйтесь! Спрашивайте.

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