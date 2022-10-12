↩️ Мобилизованным предпринимателям продлят сроки передачи дел с 5 до 7 дней

Законопроект внесли в Госдуму сегодня.
10 октября премьер-министр объявил о том, что предпринимателям и единственным учредителям компаний дадут 5 дней на передачу дел доверительным управляющим.
Власти решили, что этого времени недостаточно.
Действующее законодательство запрещает военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью, владеть или участвовать в деятельности организации.
Поэтому мобилизованные предприниматели вынуждены закрывать бизнес или выходить из него.
Принятие законопроекта позволит ИП и юрлицам передать свои организации в доверительное управление или сохранить их регистрацию без изменений на время, пока владелец не демобилизуется.