↩️ Мобилизованным предпринимателям продлят сроки передачи дел с 5 до 7 дней

Законопроект внесли в Госдуму сегодня.

10 октября премьер-министр объявил о том, что предпринимателям и единственным учредителям компаний дадут 5 дней на передачу дел доверительным управляющим.

Власти решили, что этого времени недостаточно.

Действующее законодательство запрещает военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью, владеть или участвовать в деятельности организации.

Поэтому мобилизованные предприниматели вынуждены закрывать бизнес или выходить из него.

Принятие законопроекта позволит ИП и юрлицам передать свои организации в доверительное управление или сохранить их регистрацию без изменений на время, пока владелец не демобилизуется.