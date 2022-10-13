Результаты СОУТ по классам 1 и 2 автоматически продлят на 2023 год

Такой возможностью смогут воспользоваться около 40 тысяч работодателей, утверждает Минтруд.
По проекту продлят срок действия результатов СОУТ, истекающий в 2022 году — до 31 декабря 2023 года.
Это касается рабочих мест с классами условий труда 1 (оптимальный) и 2 (допустимый) и в отношении которых работодателями не поданы декларации СОУТ.
Недавно Минтруд также объявил, что для малого бизнеса введут самодекларирование.
Спецоценку условия труда, выявление потенциально вредных и опасных производственных факторов компании малого бизнеса смогут провести самостоятельно по чек-листу, не нанимая сторонние фирмы.