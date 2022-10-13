Охрана труда

Результаты СОУТ по классам 1 и 2 автоматически продлят на 2023 год

Если по результатам прошлой спецоценки труда на рабочих местах установлены оптимальный и допустимый классы условий труда, их продлят на 2023 год.

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Такой возможностью смогут воспользоваться около 40 тысяч работодателей, утверждает Минтруд.

По проекту продлят срок действия результатов СОУТ, истекающий в 2022 году — до 31 декабря 2023 года.

Это касается рабочих мест с классами условий труда 1 (оптимальный) и 2 (допустимый) и в отношении которых работодателями не поданы декларации СОУТ.

Недавно Минтруд также объявил, что для малого бизнеса введут самодекларирование.

Спецоценку условия труда, выявление потенциально вредных и опасных производственных факторов компании малого бизнеса смогут провести самостоятельно по чек-листу, не нанимая сторонние фирмы.

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