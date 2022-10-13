Часть земельного участка, не занятая жильем, облагается налогом по ставке 1,5%

Чтобы определить площадь части участка под объектами, которые не относятся ни к жилищному фонду, ни к объектам ЖКХ, надо будет направлять в ИФНС сведения и подтверждающие документы.

Такую норму хотят прописать в НК, сообщил начальник управления налогообложения имущества ФНС Алексей Лащёнов.

Кроме того, будут изменения по начислению повышенного земельного налога, если есть нарушения по использованию земли.

Сейчас начисляют налог по повышенной ставке 1,5%, если в ИФНС поступила информация о нарушениях от Росреестра или Россельхознадзора.

Но есть еще муниципальный земельный контроль. По его итогам тоже будут начислять повышенный налог. Это пропишут в НК РФ.