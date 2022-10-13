Долг мобилизованного перед работодателем надо удержать, когда он вернется

Об этом заявляет ФНС, отвечая на вопросы налогоплательщиков.
Налоговики напомнили, что у мобилизованных трудовой договор приостанавливается, зарплата не начисляется, в РСВ их отражают без зарплаты.
Кстати, Роструд пояснил, что отпуск, который прервался из-за мобилизации, сотрудник должен догулять потом после возвращения.
Будет автоматическое продление отпуска, потому что военная служба по мобилизации является государственной (конституционной) обязанностью.
А раз так, то по статье 124 ТК РФ это причина для продления отпуска.