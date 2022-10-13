Отпуска

Долг мобилизованного перед работодателем надо удержать, когда он вернется

Если сотрудника мобилизовали во время отпуска и у него остался долг перед организацией, удерживать его не с чего. Долг будет до тех пор, пока человек не вернется с военных действий. С первой зарплаты после возвращения этот долг надо удержать.

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Об этом заявляет ФНС, отвечая на вопросы налогоплательщиков.

Налоговики напомнили, что у мобилизованных трудовой договор приостанавливается, зарплата не начисляется, в РСВ их отражают без зарплаты.

Кстати, Роструд пояснил, что отпуск, который прервался из-за мобилизации, сотрудник должен догулять потом после возвращения.

Будет автоматическое продление отпуска, потому что военная служба по мобилизации является государственной (конституционной) обязанностью.

А раз так, то по статье 124 ТК РФ это причина для продления отпуска.

Не стесняйтесь! Спрашивайте.

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