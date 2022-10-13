НДС

Передачу иностранных лекарств фонду «Круг добра» для лечения детей освободят от НДС

Лекарства, ввезенные в РФ и не зарегистрированные здесь, для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, не будут облагать НДС.

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Проект с такой поправкой в статью 149 НК РФ размещен на федеральном портале.

Речь идет о передаче лекарств фонду «Круг добра», а также дальнейшей передачи их от фонда в медучреждения.

Сейчас такая передача облагается НДС.

При ввозе эти лекарств компании не платят НДС. Причем сам фонд ввозить их без НДС не может.

Ввозить без НДС могут только организации, поименованные в пункте 5 статьи 48 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Фонда «Круг добра» там нет.

По его поручению лекарства ввозят другие организации без НДС.

Но когда они передают лекарства фонду, возникает НДС. Когда фонд передает лекарства медикам, тоже возникает НДС.

Теперь такую реализацию освободят от налога.

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